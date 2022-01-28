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NEWSru.co.il :: В мире28 января 2022 г., 18:55

В парламенте Грузии впервые прошла церемония памяти жертв Холокоста

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В парламенте Грузии впервые прошла церемония памяти жертв Холокоста

27 января в парламенте Грузии впервые прошла церемония памяти жертв Холокоста, сообщает Грузия Online.

Посол Израиля в Грузии Ран Гидор заявил журналистам после церемонии, организованной парламентом Грузии и израильским посольством, что приветствует проведение такого мероприятия.

"В прошлом году правительство Грузии приняло решение включить Международный день памяти жертв Холокоста в официальный календарь событий в Грузии, а сегодня парламент Грузии впервые отметил День памяти жертв Холокоста. Мы благодарим вас за этот добрый жест, и я лично благодарен. Мой 93-летний отец, переживший Холокост, недавно побывал в Тбилиси и, безусловно, любит Грузию. Так что, как лично, так и на дипломатическом уровне, мы благодарны за эту волнующую церемонию", - заявил Ран Гидор.


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