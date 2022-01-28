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NEWSru.co.il :: В мире28 января 2022 г., 20:18

В Ташкентском зоопарке женщина бросила свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю

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В Ташкентском зоопарке женщина бросила свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю

В Ташкентском зоопарке женщина, подойдя к вольеру, в котором находился кавказский бурый медведь, перекинула свою трехлетнюю дочь через решетку. Девочка перелетела через ограду и упала в ров. Медведь по кличке Зузу следил за действиями женщины, затем медленно спустился в ров, приблизился к ребенку, понюхал и отошел.

Работники зоопарка заманили медведя во внутреннее помещение вольера и передали ребенка, пострадавшего в результате падения с пятиметровой высоты, врачам.

В отношении женщины, сбросившей девочку в вольер к медведю, возбуждено уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, сообщает РИА Новости.


Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати пяти лет или пожизненного лишения свободы.

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