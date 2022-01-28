Иерусалим:
3 - 6°
Тель-Авив:
10 - 12°
Эйлат:
7 - 18°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире28 января 2022 г., 06:55

Парламент Каталонии помиловал 700 ведьм, казненных в 15-18 веках

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Парламент Каталонии помиловал 700 ведьм, казненных в 15-18 веках

Парламент испанского региона Каталония одобрил большинством голосов резолюцию о помиловании и реабилитации более чем 700 женщин, замученных и казненных в XV-XVIII веках после того, как они были обвинены в ведьмовстве.

Согласно испанским историкам, Каталония была одним из первых регионов, в которых начались регулярные казни ведьм. Недавно были восстановлены имена нескольких сотен казненных женщин, которые и получили помилование через несколько столетий после смерти.

Схожие инициативы продвигаются в последнее время в парламентах Шотландии, Швейцарии и Норвегии.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 07 января 2022
Шотландия "реабилитирует" тысячи ведьм, обвиненных в колдовстве и казненных в XIV-XVI веках
// NEWSru.co.il // В мире // 05 декабря 2018
В Португалии учрежден День памяти жертв инквизиции

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

06:55 Парламент Каталонии помиловал 700 ведьм, казненных в 15-18 веках
23:35 В День памяти жертв Холокоста в Лондоне избиты двое мужчин в кипах
20:56 В Гондурасе вступила в должность первая женщина – президент
19:58 В школе штата Теннеси запретили графический роман "Маус", рассказывающий о Холокосте
19:28 Ко Дню памяти жертв Холокоста создано приложение, рассказывающее об уничтожении еврейской Праги
16:18 3550 израильтян зарегистрировались на сайте посольства Израиля в Украине за последнюю неделю
13:32 Фрагмент ракеты, разработанной Маском, врежется в Луну
12:36 США передали ответ Путину: уступок по NATO и Украине не будет
10:48 Бывшие узники концлагерей призвали учредить День геноцида советского народа
10:23 "Мемориал" сообщил о выдвижении на Нобелевскую премию мира
Загрузка...