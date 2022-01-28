Парламент Каталонии помиловал 700 ведьм, казненных в 15-18 веках
Парламент испанского региона Каталония одобрил большинством голосов резолюцию о помиловании и реабилитации более чем 700 женщин, замученных и казненных в XV-XVIII веках после того, как они были обвинены в ведьмовстве.
Согласно испанским историкам, Каталония была одним из первых регионов, в которых начались регулярные казни ведьм. Недавно были восстановлены имена нескольких сотен казненных женщин, которые и получили помилование через несколько столетий после смерти.
Схожие инициативы продвигаются в последнее время в парламентах Шотландии, Швейцарии и Норвегии.
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// NEWSru.co.il // В мире // 07 января 2022
Шотландия "реабилитирует" тысячи ведьм, обвиненных в колдовстве и казненных в XIV-XVI веках
Шотландия "реабилитирует" тысячи ведьм, обвиненных в колдовстве и казненных в XIV-XVI веках