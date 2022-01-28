Парламент Каталонии помиловал 700 ведьм, казненных в 15-18 веках

Парламент испанского региона Каталония одобрил большинством голосов резолюцию о помиловании и реабилитации более чем 700 женщин, замученных и казненных в XV-XVIII веках после того, как они были обвинены в ведьмовстве.

Согласно испанским историкам, Каталония была одним из первых регионов, в которых начались регулярные казни ведьм. Недавно были восстановлены имена нескольких сотен казненных женщин, которые и получили помилование через несколько столетий после смерти.

Схожие инициативы продвигаются в последнее время в парламентах Шотландии, Швейцарии и Норвегии.