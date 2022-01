В День памяти жертв Холокоста в Лондоне избиты двое мужчин в кипах

Полиция Лондона задержала 18-летнего чернокожего мужчину по подозрению в причастности к антисемитскому инциденту, произошедшему в районе Стэмфорд Хилл в ночь на 27 января.

Само нападение попало на камеры наблюдения. На видеозаписи видно, как чернокожий парень с кулаками набрасывается на двух мужчин в черных лапсердаках и кипах, вышедших из здания. Парень их бьет до тех пор, пока не сбивает с ног.

Еврейская организация "Шомрим" опубликовала видео с камеры наблюдения, а также оказала содействие полиции в задержании предполагаемого хулигана.

Следствие расследует этот инцидент как преступление, совершенное на почве антисемитизма.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем "твиттере" написал, что видеозапись его потрясла, он поблагодарил полицию за быструю реакцию. "Это нападение в День памяти жертв Холокоста является напоминанием, что предрассудки не ушли в прошлое, они по-прежнему являются реальной проблемой общества. Мы должны искоренить антисемитизм". - написал премьер.

#HateCrime #Antisemitism #Horrific | 2 Jewish men #Attacked



Cadoxton Avenue #N15



The brutal, unprovoked attack saw the victims knocked to the floor by vicious punches to the head@Shomrim located the suspect through #CCTV enquiries #Arrested by @MPSHaringey

CAD 7284 26/01 pic.twitter.com/rCXrFITVAI