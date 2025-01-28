Премьер-министр Сербии подал в отставку на фоне протестов

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне продолжающихся масштабных протестов в стране. В отставку также подал мэр Нови-Сада Милан Джурич.

Вучевич сообщил, что беседовал ночью по телефону с президентом Сербии Александром Вучичем, и тот поддержал его решение.

Судя по опубликованной информации, правительство Сербии пока будет продолжать работу в прежнем составе при наличии "технического мандата".

Манифестации в Сербии начались в ноябре 2024 года, после того как произошло обрушение козырька на вокзале в городе Нови-Сад, повлекшее за собой гибель 15 человек. Вучич согласился удовлетворить часть требований своих противников, например, предоставить документы, касающиеся реконструкции вокзала – манифестанты заявляют, что причиной трагедии стала коррупция, ведущая в верхние эшелоны власти. В то же время сербский президент заявлял, что за протестами стоят иностранные силы.