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Мир

США приостановили программу United for Ukraine для беженцев из Украины

США
Война в Украине
Дональд Трамп
время публикации: 28 января 2025 г., 09:37 | последнее обновление: 28 января 2025 г., 09:45
США приостановили программу United for Ukraine для беженцев из Украины
AP Photo/Bobby Caina Calvan

Служба гражданства и иммиграции США приостановила действие программы United for Ukraine, предназначенной для бегущих от войны украинских граждан. Новые заявления не принимаются, пока не будут рассмотрены уже поданные.

20 января, сразу после вступления в должность, президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите наших границ". В нем он поручил министерству внутренней безопасности начать проверку программ по въезду в США и закрыть те из них, что не отвечают национальным интересам.

"В связи с исполнительным указом от 20 января 2025 года "Защита наших границ", Служба гражданства и иммиграции США приостанавливает прием формы I-134A, онлайн-запроса на поддержку и декларации о финансовой поддержке", – цитирует министерство "Интерфакс-Украина.

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