Трамп запретил трансгендерам служить в вооруженных силах

Президент США Дональд Трамп подписал 27 января несколько указов, направленных на изменения вооруженных сил. Первый из них запрещает трансгендерам служить в армии – такой приказ Трамп уже подписывал в 2017 году, но он был отменен Джо Байденом.

Второй указ ликвидирует армейские программы разнообразия, равенства и инклюзивности, третий – предписывает вернуть на службу тех, кто был уволен в связи с отказом сделать прививку против COVID-19.

Запрет на прохождение службы трансгендерами объясняется медицинскими основаниями. Для восстановления после операции по смене пола человеку требуется год на восстановление под медицинским наблюдением, и военнослужащий не сможет соответствовать предъявляемым к солдатам требованиям.

Как сообщает CNN, по состоянию на 2018 год в вооруженных силах США служили 14000 трансгендеров. На данный момент неясно, будут ли сделаны исключения для тех, кто уже находится на службе и тех, кому не требуется операция.