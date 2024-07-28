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Мир

Противоречивые сообщения о судьбе преемника Пригожина в Мали

время публикации: 28 июля 2024 г., 12:20 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 12:20
Противоречивые сообщения о судьбе преемника Пригожина в Мали
French Army via AP

Согласно поступающим из Мали сообщениям, среди российских боевиков, участвовавших в бою против туарегов в районе границы с Алжиром, был и командующий ЧВК "Вагнер" Антон Елизаров. Полевой командир, преемник Евгения Пригожина", имеет позывной "Лотос".

Согласно украинскому сайту "Обозреватель", Елизаров, участник боев за Бахмут и Соледар, погиб, пытаясь захватить город Тинзауатен. Часть его отряда погибла, часть попала в плен. Согласно Lenta.ru, командир ЧВК также попал в плен, но был оперативно обменян.

Также сообщается о гибели российского военкора Никиты с позывным Белый. Он возглавлял телеграмм-канал Grey Zone. "Последние полгода он безвылазно работал по Сирии и странам Африки. Был настоящим русским офицером и погиб в бою с оружием в руках", – пишет военный эксперт Борис Рожин.

Мир
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ЧВК "Вагнер" понесла серьезные потери в результате атаки туарегов в Мали