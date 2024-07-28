Противоречивые сообщения о судьбе преемника Пригожина в Мали

Согласно поступающим из Мали сообщениям, среди российских боевиков, участвовавших в бою против туарегов в районе границы с Алжиром, был и командующий ЧВК "Вагнер" Антон Елизаров. Полевой командир, преемник Евгения Пригожина", имеет позывной "Лотос".

Согласно украинскому сайту "Обозреватель", Елизаров, участник боев за Бахмут и Соледар, погиб, пытаясь захватить город Тинзауатен. Часть его отряда погибла, часть попала в плен. Согласно Lenta.ru, командир ЧВК также попал в плен, но был оперативно обменян.

Также сообщается о гибели российского военкора Никиты с позывным Белый. Он возглавлял телеграмм-канал Grey Zone. "Последние полгода он безвылазно работал по Сирии и странам Африки. Был настоящим русским офицером и погиб в бою с оружием в руках", – пишет военный эксперт Борис Рожин.