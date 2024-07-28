ЧВК "Вагнер" понесла серьезные потери в результате атаки туарегов в Мали

Действующие на севере Мали повстанцы-туареги сообщили, что в ходе боев недалеко от границы с Алжиром ими уничтожены десятки военнослужащих правительственных войск и боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

Движение "Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития" (CSP-PSD) заявляет о захвате бронетехники, грузовых автомобилей, автоцистерн. В социальных сетях опубликовано видео разгромленной автоколонны, среди тел есть и белые.

Правительство Мали признало, что 26 июля имела место стычка, в которой погибли два солдата и получили ранения 10 человек. Потери боевиков, по этому источнику, составляет 20 человек.

Мали – одно из государств Западной Африки, где в последние годы прошли перевороты, важную роль в которых сыграли российские частные военные компании. –