Трамп: "Христиане, после этих выборов вам больше не придется голосовать"

Бывший президент США Дональд Трамп, ведущий борьбу за возвращение в Белый дом, в рамках предвыборной компании выступил перед участниками консервативной христианской конференции Turning Point Action's Believers Summit. Сказанное им вызвало неоднозначную реакцию.

"Христиане, идите голосовать – только в этот раз. Вам больше не придется это делать. Через четыре года мы все исправим, все будет отлично. Мои прекрасные христиане, голосовать больше не придется. Я люблю христиан. Я сам христианин", – заявил своим слушателем Трамп.

Согласно одной из версий, Трампу, который намерен стать президентом на второй срок, все равно, что будет происходить на выборах 2028 года. По другой версии, бывший президент анонсировал планы ликвидировать конституционную систему США. Именно этой точки зрения придерживается предвыборный штат Камалы Харрис.

"Демократия под угрозой со стороны преступника Дональда Трампа, и вице-президент Харрис не ошибается, когда говорит, что главный вопрос нынешних выборов – свобода. Трамп хочет вернуть США к политике страха, хаоса и ненависти, но Харрис ему не позволит", – говорится в заявлении штаба кандидата от демократов.