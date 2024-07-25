x
25 июля 2024
|
последняя новость: 12:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 июля 2024
|
25 июля 2024
|
последняя новость: 12:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Обращение Байдена к нации: "Пришло время передать факел следующему поколению"

время публикации: 25 июля 2024 г., 11:39 | последнее обновление: 25 июля 2024 г., 11:39
Обращение Байдена к нации: "Пришло время передать факел следующему поколению"
AP Photo/Evan Vucci, Pool

Президент США Джо Байден выступил с телевизионным обращением к американскому народу. Он объяснил свое решение отказаться от борьбы за вторую каденцию в Белом доме. Байден, которому 81 год, поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

По словам Байдена, пришло время передать факел следующему поколению политиков. "Должность президента вызывает у меня благоговение, но любовь к стране сильнее. Для меня было большой честью быть вашим президентом, но речь идет о судьбе демократии, и это важнее любого титула", – сказал он.

Не называя Дональда Трампа по имени, Байден попытался подчеркнуть различия между ним и его предшественником, отказавшимся признать поражение на выборах 2020 года: "Величие Америки в том, что здесь правят не короли и диктаторы. Правит народ. В ваших руках история, в ваших руках сама идея Америки".

Он вновь призвал избирателей отдать голоса Камале Харрис. "Она опытная, она жесткая, она талантливая. Она была замечательным партнером для меня и лидером для нашей страны. Теперь слово за вами, американский народ", – заявил Байден.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 июля 2024

Трамп заявил, что готов к дебатам с Харрис, возможная дата – 10 сентября
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 июля 2024

В первом публичном заявлении после выхода из гонки Байден пообещал добиваться окончания войны в Газе