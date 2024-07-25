Обращение Байдена к нации: "Пришло время передать факел следующему поколению"

Президент США Джо Байден выступил с телевизионным обращением к американскому народу. Он объяснил свое решение отказаться от борьбы за вторую каденцию в Белом доме. Байден, которому 81 год, поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

По словам Байдена, пришло время передать факел следующему поколению политиков. "Должность президента вызывает у меня благоговение, но любовь к стране сильнее. Для меня было большой честью быть вашим президентом, но речь идет о судьбе демократии, и это важнее любого титула", – сказал он.

Не называя Дональда Трампа по имени, Байден попытался подчеркнуть различия между ним и его предшественником, отказавшимся признать поражение на выборах 2020 года: "Величие Америки в том, что здесь правят не короли и диктаторы. Правит народ. В ваших руках история, в ваших руках сама идея Америки".

Он вновь призвал избирателей отдать голоса Камале Харрис. "Она опытная, она жесткая, она талантливая. Она была замечательным партнером для меня и лидером для нашей страны. Теперь слово за вами, американский народ", – заявил Байден.