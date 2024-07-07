Пророссийские государства Западной Африки объединились в конфедерацию

Главы военных хунт Нигера, Мали и Буркина-Фасо подписали в столицу Нигера городе Ниамей соглашение о формировании "Конфедерации государств Сахеля". Сахель – регион, расположенный к югу от пустыни Сахара. Согласно документу, военная и политическая инициатива направлена на большую интеграцию трех государств.

Саммит в Ниамее на один день предшествовал встрече в верхах Экономического сообщества западноафриканских государств (ECOWAS) – организации, ориентированной на сотрудничество с Францией и Западом в целом. Нигер, Мали и Буркина-Фасо покинули ECOWAS.

"Эта организация представляет для нас угрозу. Новый альянс будет служить людям, в отличие от ECOWAS, который действует под диктовку чуждых Африке сил", – заявил нигерийский лидер Абдурахаман Чиани.

Военный переворот в Мали произошел в 2020, в Буркина-Фасо в 2022 году, а в Нигере в 2023 году. Они были направлены против влияния бывшей колониальной владычицы трех стран – Франции. Их последствием стал резкий рост влияния России в Западной Африке.