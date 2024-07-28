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Белый дом: "Вместе с Израилем и Ливаном мы ищем дипломатическое решение"

время публикации: 28 июля 2024 г., 20:17 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 20:17
Белый дом: "Вместе с Израилем и Ливаном мы ищем дипломатическое решение"
AP Photo/Carolyn Kaster

Пресс-служба Белого дома распространила заявление, в котором говорится, что с момента атаки на Мадждаль-Шамс, в результате которой погибли дети, администрация Байдена ведет переговоры с Израилем и Ливаном.

"Эта атака была осуществлена ливанской "Хизбаллой". Это была их ракета, и она была запущена с контролируемой "Хизбаллой" территории. Эта атака должна быть осуждена всеми", – говорится в заявлении.

""Хизбалла" начала обстрелы Израиля 8 октября, заявляя о своей солидарности с ХАМАСом, другой поддерживаемой Ираном террористической группировкой", – подчеркивается в пресс-релизе.

"Соединенные Штаты работают над дипломатическим решением в районе "голубой линии", которое раз и навсегда положит конец всем нападениям и позволит гражданам по обе стороны границы безопасности вернуться в свои дома", – сообщает Белый дом.

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