Белый дом: "Вместе с Израилем и Ливаном мы ищем дипломатическое решение"

Пресс-служба Белого дома распространила заявление, в котором говорится, что с момента атаки на Мадждаль-Шамс, в результате которой погибли дети, администрация Байдена ведет переговоры с Израилем и Ливаном.

"Эта атака была осуществлена ливанской "Хизбаллой". Это была их ракета, и она была запущена с контролируемой "Хизбаллой" территории. Эта атака должна быть осуждена всеми", – говорится в заявлении.

""Хизбалла" начала обстрелы Израиля 8 октября, заявляя о своей солидарности с ХАМАСом, другой поддерживаемой Ираном террористической группировкой", – подчеркивается в пресс-релизе.

"Соединенные Штаты работают над дипломатическим решением в районе "голубой линии", которое раз и навсегда положит конец всем нападениям и позволит гражданам по обе стороны границы безопасности вернуться в свои дома", – сообщает Белый дом.