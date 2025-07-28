Настоятель Шаолиня подозревается в растратах и связях с женщинами

Расположенный в Китае Шаолиньский монастырь сообщил об отстранении настоятеля Ши Юнсиня, ставшего объектом расследования сразу нескольких ведомств. Его подозревают в растрате и неподобающих отношениях с женщинами.

Согласно материалам дела, сообщает BBC, настоятель присваивал средства монастыря и деньги, выделенные на различные проекты. Он также сожительствовал со множеством женщинами, от этих связей появились дети. Напомним, что буддистским монахам предписано безбрачие.

"Действия Ши Юнсиня вызывают порицание. Он нанес ущерб репутации монашества и буддистского сообщества в целом", – сообщила буддистская ассоциация Китая. Он лишен монашеского сана.

Ши Юнсиня нередко называли "генеральным директором" Шаолиня. Возглавив монастырь в 1999 году, он превратил монастырь, где, как утверждается, возникло кунг-фу, в глобальный бренд, приносящий значительную прибыль – с гастролями трупп монахов и школами кунг-фу в других странах.

В прошлом против него уже возникали подобные подозрения, но он был признан невиновным.