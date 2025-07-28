Названа причина смертоносного крушения поезда на юго-западе Германии
время публикации: 28 июля 2025 г., 11:19 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 11:25
По уточненным данным, три человека погибли и около 50 пострадали в результате схода с рельсов регионального поезда в округе Ридлинген федеральной земли Баден-Вюртемберг. 25 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Погибшие – машинист локомотива, еще один сотрудник железнодорожной компании Deutsche Bahn и один из пассажиров. Всего в поезде, шедшем со скоростью 80 километров в час, находилось около 100 человек.
Как сообщает полиция Германии, причиной крушения стал оползень, вызванный проливными дождями.
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