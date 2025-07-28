x
28 июля 2025
|
последняя новость: 08:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 июля 2025
|
28 июля 2025
|
последняя новость: 08:24
28 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Портленде состоялся "голый велопробег"

Экология
США
время публикации: 28 июля 2025 г., 07:07 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 07:08
В Портленде состоялся "голый велопробег"
AP Photo/Jenny Kane
В Портленде состоялся "голый велопробег"
AP Photo/Jenny Kane

В минувшие выходные в Портленде (штат Орегон, США) состоялся "голый велопробег", организованный международной ассоциацией World Naked Bike Ride, пропагандирующей таким образом самый экологичный вид транспорта.

Мероприятие не было особо многочисленным и проводилось в темное время суток – видимо, для того, чтобы никого не смущать.

Идея всемирных "голых велопробегов" принадлежит канадскому активисту Конраду Шмидту, который сумел увлечь своей инициативой тысячи людей во всем мире. Именно по его инициативе в июне 2004 года была создана ассоциация World Naked Bike Ride. Первый такой велопробег устраивался в знак протеста против войны в Ираке. Но вскоре на смену политическим лозунгам пришли экологические призывы. Активистам удалось добиться разрешения властей на проведение таких велопробегов (хотя почти во всех странах запрещено участие в них несовершеннолетних, а в некоторых государствах полиция категорически требует "прятать" гениталии, если не под тканью, то хотя бы под узорами и рисунками).

В Израиле массовые голые велопробеги не проводились ни разу. Лишь однажды, в июне 2009 года, обнажились несколько участников протестного велопробега, выступавших против законопроекта, согласно которому всем велосипедистам запрещалось выезжать на дорогу без каски и светоотражающего жилета.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 10 июня 2024

"Голый велопробег" в Мехико: экологический протест. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 12 июня 2022

В Мехико после длительного перерыва состоялся "голый велопробег"