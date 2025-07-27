В Германии сошел с рельсов региональный поезд, есть погибшие

В районе Бибераха (федеральная земля Баден-Вюртемберг, Германия) сошел с рельсов региональный поезд. Агентство DPA со ссылкой на спасательные службы сообщило, что в этой аварии есть погибшие и множество раненых, их число не уточняется.

На месте происшествия работают спасательные службы.

По данным Der Spiegel , в аварию попал региональный экспресс Deutsche Bahn, следовавший по 55 маршруту.

По предварительной информации, причиной аварии стали плохие погодные условия.

Der Spiegel отмечает, что на видеозаписях с места трагедии видно, как пожарные и спасатели пытаются добраться до пассажиров, заблокированных внутри вагонов. На фоне слышны крики о помощи.