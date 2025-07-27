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Мир

В Германии сошел с рельсов региональный поезд, есть погибшие

Германия
Железные дороги
время публикации: 27 июля 2025 г., 21:28 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 21:33
В Германии сошел с рельсов региональный поезд, есть погибшие
Michael Probst

В районе Бибераха (федеральная земля Баден-Вюртемберг, Германия) сошел с рельсов региональный поезд. Агентство DPA со ссылкой на спасательные службы сообщило, что в этой аварии есть погибшие и множество раненых, их число не уточняется.

На месте происшествия работают спасательные службы.

По данным Der Spiegel , в аварию попал региональный экспресс Deutsche Bahn, следовавший по 55 маршруту.

По предварительной информации, причиной аварии стали плохие погодные условия.

Der Spiegel отмечает, что на видеозаписях с места трагедии видно, как пожарные и спасатели пытаются добраться до пассажиров, заблокированных внутри вагонов. На фоне слышны крики о помощи.

Мир
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