Израиль официально назван иностранной угрозой Нидерландам

Офис нидерландского национального координатора по безопасности и борьбе с терроризмом опубликовал отчет, в котором Израиль впервые назван иностранной угрозой Нидерландам. В этом списке также Россия, Иран и Турция.

Согласно документу, Израиль пытается как повлиять на общественное мнение, так и вмешаться в процесс принятия решений с помощью целенаправленных кампаний, причем не только в Нидерландах, но и в других государствах, отмечает The Jerusalem Post.

Примером такой кампании является отчет, подготовленный министерством по делам диаспоры и борьбы с антисемитизмом после нападений на израильских болельщиков в Амстердаме в ноябре 2024 года. Отмечается, что отчет не был официально передан властям Нидерландов. Вместо этого его разослали политикам и журналистам.

"Способ его распространения был признан нидерландскими министерствами юстиции и иностранных дел как необычный и потенциально представляющий угрозу жителям. Названные в нем лица могут стать объектами угроз, а в худшем случае, нападений", – сообщает национальный координатор. Состояние израильских болельщиков авторов отчета не интересует.

В другой части документа Израиль обвиняют в проведении кампании против расположенных в Нидерландах Международного уголовного суда и Международного суда справедливости. Авторы отмечают, что Израиль и США угрожают судам, а введенные США санкции ставят под вопрос их деятельность. Однако отчет не обвиняет США в иностранном вмешательстве.