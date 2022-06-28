"К смерти привыкнуть невозможно". Интервью с журналистами AP, работавшими в осажденном Мариуполе

Сотрудники Associated Press, украинцы Мстислав Чернов и Евгений Малолетка в начале войны в Украине остались единственными журналистами в осажденном Мариуполе и в течение 20 дней снимали происходящее в городе, передавая материалы в агентство. Именно благодаря их работе мир узнал о последствиях российского авиаудара по роддому в Мариуполе, о работе врачей в мариупольской больнице и о братских могилах, куда свозили тела погибших жителей города. Журналисты приехали в Мариуполь в ночь на 24 февраля и выехали 15 марта 2022 года.

Корреспондент NEWSru.co.il Алла Гаврилова поговорила с Черновым и Малолеткой на вручении им премии Freedom of Speech Award от немецкого издания Deutsche Welle.

Вы оказались в Мариуполе буквально за час до российского вторжения в Украину. Каким образом так получилось?

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МЧ. Решение о том, что мы едем в Мариуполь, было принято нами вместе с редакцией AP. Нужно понимать, что в случае реальной угрозы редакция распределяет команды по точкам, которые с наибольшей вероятностью могут стать "горячими". Кто-то поехал в Одессу, кто-то остался в Киеве. А мы с Женей хорошо знаем Мариуполь еще по пандемии, мы очень много снимали там во время эпидемии. Поэтому было логично отправить нас именно туда.

Вы давно работаете в паре?

ЕМ. С 2014 года. Это не только войны, это ковид. И то, что мы давно вместе работаем, в Мариуполе, учитывая постоянную опасность, было очень важно – мы не тратили драгоценное время на объяснения и обсуждения.

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Где вы заряжали аппаратуру и как передавали материалы? И как вы в первые дни осады оказались в больнице, откуда появились первые снимки погибших от обстрелов детей?

ЕМ. Поскольку мы почти весь прошлый год снимали последствия пандемии, мы знаем многих врачей, знаем больницы, у нас были контакты. Первое время мы жили в гостинице. Там можно было зарядить аппаратуру, пока в генераторе было горючее. Потом мы заряжали технику в офисе "Красного креста", который был недалеко от гостиницы, но его разбомбили. Поэтому в последнюю неделю большую часть времени мы проводили в больнице, где можно было заряжать аппаратуру.

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МЧ. У нас была связь по спутниковому телефону, с которым мы приехали, но по такому телефону нельзя пересылать изображения. Поэтому мы ловили "Киевстар", где могли. В какой-то момент единственной такой точкой была крыша больницы – точнее, последний этаж больницы.

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Я правильно понимаю, что у вас было три задачи – снимать, пересылать материалы и при этом выживать? Как они совмещаются?

МЧ. На это просто уходят все ресурсы. Поэтому когда нас спрашивают, что мы знали о ситуации в городе и в стране в целом – мы объясняем, что нам было не до анализа. Мы свидетели. Мы видели, снимали, отправляли. Всё. Конечно, когда я вижу танк с буквой Z, который выкатывается на дорогу и стреляет по жилым домам – тут не нужно быть баллистическим экспертом, чтобы понять, что происходит. Но мы просто снимали то, что видели.

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Как вам удалось снять кадры из разрушенного роддома?

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МЧ. Мы в этот момент были в центре города. Услышали звук самолета. От больницы номер три, где было родильное отделение, мы были примерно в километре. Услышав самолет, мы спрятались. Когда упали бомбы, мы увидели столб огня и дым, поднялись на здание и поняли, что горит больница и еще несколько строений.

ЕМ. Была серия взрывов и много очагов возгорания. Мы спустились, сели в машину и поехали к больнице. От момента бомбардировки и до нашего там появления прошло 25 минут. Это довольно много, основная масса раненых была уже эвакуирована. Мы снимали то, что успели увидеть.

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Вы понимали, какое значение имеют материалы, которые вы передали тогда в AP?

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МЧ. Мы не понимали этого, пока не выехали. У нас не было ни времени, ни возможности это понять. Мы занимались тем, что было у нас перед глазами. Мы вообще думали, что в каждом городе происходит то, что происходило тогда в Мариуполе.

Кстати, я только в Мариуполе понял, как опасно отсутствие информации. Я сначала не понимал, почему в городе так быстро начался хаос, паника, мародерство, но потом понял – к этому привела полная информационная блокада. Мариуполь вообще сложный город – много мнений, много конфликтов. Мы видели семьи, которые были вынуждены переезжать из-за конфликтов в другие бомбоубежища.

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К тому же, когда люди находятся в состоянии физической и эмоциональной уязвимости, они как никогда подвержены внушению. А единственным источником информации, который был у большинства, – было радио ДНР, по которому говорили, что Украина захвачена и Мариуполь брошен на произвол судьбы.

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Муниципальные службы первое время еще работали?

ЕМ. До 16 марта работала полиция. "Скорая" и МЧС работали, пока у "скорой" оставались целые машины и пока была телефонная связь и люди могли вызвать медиков. Потом связи не было, не было машин. Последнюю станцию пожарных полностью разбомбили прямо при нас, не осталось ни одной машины.

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МЧ. Я слышал, как говорят, что военные прятались за спинами жителей. Но военные воевали на окраинах и лично мы в городе их не видели.

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Как вы выбирались из города? СМИ публикуют разные версии – по одной вас спасли украинские военные, по другой вы выбирались сами.

ЕМ. Через день после авиаудара по роддому мы поехали в больницу проверить, как там роженицы, и узнать, кто выжил. Узнали, что девушка на носилках, которую мы снимали, умерла вместе с ребенком. Нашли Марианну, пообщались с ней. В тот же день попали на роды, и роженица благополучно родила. Уже через пару часов у больницы началась перестрелка, была тяжело ранена снайпером старшая сестра в приемном покое. А потом на улицу выехали русские танки и начали стрелять. Мы смотрели из окна и снимали. Остались на ночь в больнице, нам выдали белые халаты. Соседнее здание было уже захвачено русскими.

Наутро пришел спецотряд полиции, который занимался эвакуацией, и нам сказали, что вывезут нас в город. Район, где была больница, был уже в оперативном окружении, и нам объяснили, что если мы попадем в плен, нас наверняка заставят рассказать на камеру, что все наши кадры были постановочными. Поэтому нас вывезли в центр города. "Мол, дальше сами". Ну мы побежали под обстрелом в гостиницу. Таким образом мы остались без машины. Еще несколько дней оставались в городе. Потом поняли, что без машины мы не можем передвигаться и не можем работать. Тогда мы нашли семью, которая согласилась нас вывезти, и выехали вместе с ними в колонне машин, которую выпустили из города.

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Вы покинули Мариуполь 15 марта, а 16 марта разбомбили драмтеатр. Вы не жалели, что уехали?

МЧ. Очень. Мы очень мучились тем, что уехали. И главное, что мы понимали, что оттуда нет ни фото, ни видео, потому что снимать уже было некому. И мы начали свое расследование – можно сказать, что даже выехав из Мариуполя, мы так и не смогли его покинуть.

Когда вы приезжаете на место происшествия, у вас бывает дилемма за что хвататься – за камеру или за носилки? Делать свою работу или оказывать помощь?

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ЕМ. Нет какой дилеммы. Если мы видим, что нужна помощь, мы помогаем, а потом уже снимаем. Если видим, что помощь оказывают и без нас, то делаем свою работу. В таких ситуациях все гораздо проще, чем кажется.

Куда вы теперь?

МЧ. На передовую. Но пока не знаем, куда именно. Нас ведь на самом деле много. И то, что мы пережили, никоим образом не является уникальным переживанием ни с точки зрения журналистской, ни с точки зрения человеческой. Люди в Мариуполе страдали и продолжают страдать больше нас. И журналисты в других горячих точках делают такую же работу, как и мы. Наш опыт – это часть коллективного опыта. А уникальным он оказался только потому, что мы остались там единственными журналистами и если бы не наши материалы, мир не узнал бы подробностей об осаде Мариуполя.

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Можно привыкнуть снимать смерть?

ЕМ. Нельзя привыкнуть снимать мертвых детей. Я все время задаю себе вопрос, прочему, и не нахожу ответ.

МЧ. Мы два года подряд снимали ковид. Это те же мешки, те же умирающие у нас на глазах люди. А до этого мы снимали поле, усеянное трупами с MH17. Любая смерть несправедлива и привыкнуть к ней невозможно. Я просто плачу и снимаю, снимаю и плачу. Но мы свидетели, это наша работа.