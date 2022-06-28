Уточненные данные о жертвах ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге: более 20 погибших, свыше 40 пропавших без вести

Продолжается разбор завалов в торгово-развлекательном центре "Амстор" в Кременчуге (Полтавская область Украины), уничтоженном 27 июня в результате попадания российской крылатой ракеты.

После полудня 28 июня были опубликованы уточненные данные о жертвах. Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в ходе брифинга сообщил: "Уже известно о более 20 погибших и 59 раненых, из которых 25 госпитализированы. Кроме того, есть более 40 заявлений от родственников о пропавших без вести, которые могли находиться во время обстрела в торговом центре". Он добавил, что сотни спасателей, патрульные, нацгвардейцы и гражданские продолжают вытаскивать из-под завалов людей.

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Ранее сообщалось, что более десяти пострадавших в тяжелом состоянии. Среди раненых есть дети.

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Число жертв уточняется.

Вечером 27 июня спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что удар был нанесен крылатой ракетой Х-22, выпущенной из дальнего бомбардировщика Ту-22М3 со стороны российского города Курск. Сообщается также, что бомбардировщик взлетел с аэродрома "Шайковка".

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале написал, что в момент попадания ракеты в ТРЦ в Кременчуге находились более тысячи человек. Зеленский опубликовал видео с места пожара, написав: "ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже представить". "Никакой опасности для российских военных он не представлял. Никакой стратегической ценности. Но попытка людей жить обычной жизнью, злит оккупантов", – добавил он.

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Позже Зеленский уточнил, что более тысячи человек находились в помещениях ТРЦ перед объявлением воздушной тревоги, многих удалось эвакуировать до падения ракеты. Он назвал этот обстрел "самым дерзким терактом в истории Европы".

Служба безопасности Украины начала расследование по ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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Непонятно, по какой цели российская авиация планировала нанести удар в Кременчуге, так как рядом с ТРЦ "Амстор" нет военных объектов, если не считать завод дорожных машин и железнодорожный вокзал. Кроме того, неподалеку находятся автовокзал, торгово-развлекательный комплекс "Галактика", перинатальный центр, стадион, центральный рынок.

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Версия минобороны РФ

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Министерство обороны РФ 28 июня представило свою версию ракетного удара по торгово-развлекательному центру в Кременчуге, которая звучит так: "Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. 27 июня в городе Кременчуг Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, в районе Кременчугского завода дорожных машин. В результате высокоточного удара, оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск на Донбассе, поражены. Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию, вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре".

Данные о ТРЦ "Амстор" в Кременчуге

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Этот торгово-развлекательный центр расположен в центре Кременчуга, возле железнодорожного вокзала, автовокзала и центральной площади. В радиусе 2 км от ТРЦ "Амстор" до войны проживало около 36 тысяч человек.

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Владелец ТЦ "Амстор" – компания Smart Urban Solutions, представляющая девелоперское направление бизнеса "Смарт-Холдинг". Бенефициаром этой компании является народный депутат Вадим Новинский, партнер по бизнесу Рината Ахметова. Фонд Вадима Новинского закупает машины скорой помощи, переданные больницам Николаева, Кривого Рога и Запорожья.

С начала войны (24.02.2022) Smart Urban Solutions потеряла контроль над торговыми центрами, оказавшимися на оккупированных территориях и в зоне боевых действий, – в Мелитополе и Бердянске, а ТЦ компании в Мариуполе и Северодонецке были почти полностью разрушены. Работа ТЦ "Амстор" в Краматорске была остановлена. Продолжали работать только "Амсторы" в Кременчуге и Запорожье, пишет издание novyny.live.

Директор Smart Urban Solutions Роман Емец после ракетного обстрела заявил агентству "Интерфакс-Украина": "Да, это наш ТРЦ. Самое людное время дня по посетителям. Он полностью сгорел, все аварийные службы на месте".

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Компания "Смарт-Холдинг" дала официальный комментарий: "Ни один из торговых центров не содержит военной техники и не является военным объектом. Убеждены, что трагедии, подобные той, которая имела место в Кременчуге, не могут иметь оправдания и прощения".