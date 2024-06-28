Российские военные осуществили ракетную атаку на Днепр; зафиксировано попадание в жилой дом

В пятницу, 28 июня, российские военные осуществили ракетную атаку на Днепр. Одна из ракет (или фрагменты сбитой ракеты, точной информации нет) попала в 9-этажный жилой дом, разрушив четыре верхних этажа.

Спустя час, во время спасательной операции, обвалилась часть дома, несколько человек оказались заблокированы в своих квартирах.

Известно об одном погибшем и более десяти пострадавших, шестеро из них, в том числе беременная женщина, находятся в больнице. Два человека считаются пропавшими без вести.