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Российские военные осуществили ракетную атаку на Днепр; зафиксировано попадание в жилой дом

время публикации: 28 июня 2024 г., 22:26 | последнее обновление: 28 июня 2024 г., 22:54
Российские военные осуществили ракетную атаку на Днепр
AP Photo/Andrii Marienko

В пятницу, 28 июня, российские военные осуществили ракетную атаку на Днепр. Одна из ракет (или фрагменты сбитой ракеты, точной информации нет) попала в 9-этажный жилой дом, разрушив четыре верхних этажа.

Спустя час, во время спасательной операции, обвалилась часть дома, несколько человек оказались заблокированы в своих квартирах.

Известно об одном погибшем и более десяти пострадавших, шестеро из них, в том числе беременная женщина, находятся в больнице. Два человека считаются пропавшими без вести.

Мир
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