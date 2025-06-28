Руанда и Конго подписали мирное соглашение под эгидой США

Руанда и Демократическая Республика Конго подписали в Вашингтоне мирное соглашение под эгидой Соединенных Штатов, направленное на прекращение конфликта на востоке ДР Конго, сообщает ВВС.

США при этом получает право на добычу полезных ископаемых на территории этой страны.

"Для всего региона открывается новая глава надежды и возможностей, гармонии, процветания и мира. Это прекрасный день", – заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с представителями подписавших соглашение сторон в Белом доме.

На официальной церемонии присутствовали подписания присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и главы МИД ДР Конго и Руанды Тереза Кайиквамба Вагнер и Оливье Ндухунгирехе.

Вскоре после подписания мирного соглашения последовала реакция из Парижа. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал это "историческим шагом".