В Детройте с вертолета разбросали несколько тысяч долларов прямо на шоссе

В пятницу, 27 июня, около 13:00 в восточном Детройте была выполнена последняя просьба недавно умершего владельца одной из местных автомоек: вертолет сбросил тысячи долларов наличными прямо на шоссе, сообщает Detroit News.

Лиза Найф, сотрудница компании Airport Express Lube & Service, рассказала изданию, что владелец расположенной поблизости автомойки завещал сбросить деньги с вертолета в качестве своего последнего желания. Она уточнила, что он умер от болезни Альцгеймера.

По свидетельству очевидцев, движение на шестиполосном шоссе остановилось на полчаса, люди вышли из машин и стали ловить купюры. Однако ни драк, ни конфликтов не возникло, каждый из водителей и пешеходов, оказавшихся в нужный момент под денежным дождем, получил несколько купюр.