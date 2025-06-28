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Мир

В Детройте с вертолета разбросали несколько тысяч долларов прямо на шоссе

США
время публикации: 28 июня 2025 г., 18:57 | последнее обновление: 28 июня 2025 г., 19:17
В Детройте с вертолета разбросали несколько тысяч долларов прямо на шоссе
AP Photo/K.M. Chaudary

В пятницу, 27 июня, около 13:00 в восточном Детройте была выполнена последняя просьба недавно умершего владельца одной из местных автомоек: вертолет сбросил тысячи долларов наличными прямо на шоссе, сообщает Detroit News.

Лиза Найф, сотрудница компании Airport Express Lube & Service, рассказала изданию, что владелец расположенной поблизости автомойки завещал сбросить деньги с вертолета в качестве своего последнего желания. Она уточнила, что он умер от болезни Альцгеймера.

По свидетельству очевидцев, движение на шестиполосном шоссе остановилось на полчаса, люди вышли из машин и стали ловить купюры. Однако ни драк, ни конфликтов не возникло, каждый из водителей и пешеходов, оказавшихся в нужный момент под денежным дождем, получил несколько купюр.

Мир
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