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Реабилитолог диких животных Микайла Райнс покончила с собой в возрасте 29 лет

Животные
время публикации: 28 июня 2025 г., 17:08 | последнее обновление: 28 июня 2025 г., 17:22
Реабилитолог диких животных Микайла Райнс покончила с собой в возрасте 29 лет
Соцсети

Реабилитолог диких животных и звезда YouTube Микайла Райнс покончила с собой в возрасте 29 лет.

О смерти Микайлы сообщил ее муж Итан, рассказавший, что на протяжении многих лет его жена страдала от различных проблем с психическим здоровьем и с трудом справлялась с критикой в свой адрес.

Жительница Лейквилла, Миннесота, Райнс заинтересовалась спасением лис в возрасте 15 лет. Затем, когда ей было 19, она впервые взяла лису с пушной фермы. К тому времени, когда ей исполнился 21 год, Райнс получила лицензию министерства сельского хозяйства США, позволявшую ей выращивать, выставлять и продавать лис.

В 2017 году она основала SaveAFox Rescue, официально зарегистрированную благотворительную организацию, занимавшуяся реабилитацией диких лис. Кроме лис, Райнс занималась спасением шакалов, белок и рептилий.

На страницу Микайлы в Инстаграме было подписано около 50 тысяч человек.

Мир
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