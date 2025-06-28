Реабилитолог диких животных Микайла Райнс покончила с собой в возрасте 29 лет

Реабилитолог диких животных и звезда YouTube Микайла Райнс покончила с собой в возрасте 29 лет.

О смерти Микайлы сообщил ее муж Итан, рассказавший, что на протяжении многих лет его жена страдала от различных проблем с психическим здоровьем и с трудом справлялась с критикой в свой адрес.

Жительница Лейквилла, Миннесота, Райнс заинтересовалась спасением лис в возрасте 15 лет. Затем, когда ей было 19, она впервые взяла лису с пушной фермы. К тому времени, когда ей исполнился 21 год, Райнс получила лицензию министерства сельского хозяйства США, позволявшую ей выращивать, выставлять и продавать лис.

В 2017 году она основала SaveAFox Rescue, официально зарегистрированную благотворительную организацию, занимавшуяся реабилитацией диких лис. Кроме лис, Райнс занималась спасением шакалов, белок и рептилий.

На страницу Микайлы в Инстаграме было подписано около 50 тысяч человек.