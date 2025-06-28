В середине июня правительство Великобритании объявило: впервые в истории пост главы британской разведки MI6 займет женщина. Блейз Метревели вступит в должность осенью 2025 года, сменив на этом посту Ричарда Мура.

Как выяснили британские СМИ, в годы Второй мировой дед Блейз Метревели сотрудничал с нацистами и был известен под кличкой "Мясник".

Как сообщает ВВС, судя по сохранившимся архивным документам, Метревели приходится внучкой Константину Добровольскому, который в годы Второй мировой бежал из советской Красной Армии и стал главным информатором нацистов в украинском Чернигове.

Однако британский МИД, традиционно выступающий от имени секретной MI6, заявил, что Блейз Метревели "не знала своего деда по отцовской линии и никогда с ним не встречалась".