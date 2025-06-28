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Мир

СМИ: дед будущей главы британской разведки MI6 работал на нацистов

Великобритания
время публикации: 28 июня 2025 г., 08:27 | последнее обновление: 28 июня 2025 г., 08:52
Блейз Метревели
MI6

В середине июня правительство Великобритании объявило: впервые в истории пост главы британской разведки MI6 займет женщина. Блейз Метревели вступит в должность осенью 2025 года, сменив на этом посту Ричарда Мура.

Как выяснили британские СМИ, в годы Второй мировой дед Блейз Метревели сотрудничал с нацистами и был известен под кличкой "Мясник".

Как сообщает ВВС, судя по сохранившимся архивным документам, Метревели приходится внучкой Константину Добровольскому, который в годы Второй мировой бежал из советской Красной Армии и стал главным информатором нацистов в украинском Чернигове.

Однако британский МИД, традиционно выступающий от имени секретной MI6, заявил, что Блейз Метревели "не знала своего деда по отцовской линии и никогда с ним не встречалась".

Мир
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 июня 2025

Главой британской разведки MI6 впервые станет женщина