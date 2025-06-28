Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1221-й день войны

Минобороны РФ 28 июня 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В сегодняшнем отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Кондратовка, Могрица и Марьино Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Уды и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Ольговка, Соболевка, Сеньково Харьковской области и Карповка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США и боевая бронированная машина "Snatch" производства Великобритании, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Резниковка, Звановка, Плещеевка, Иванополье и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 175 военнослужащих, два пикапа и орудие полевой артиллерии Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономическое, Красноармейск, Петровского, Димитров, Маяк и Муравка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 505 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 28 июня 2025 г. Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Червоная Зирка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка Запорожской области и Камышеваха Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Антоновка, Казацкое и Новотягинка Херсонской области. Уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и материальных средств, цехам производства и сборки ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности, месту хранения безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 252 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 66058 беспилотных летательных аппаратов, 612 зенитных ракетных комплексов, 24069 танков и других боевых бронированных машин, 1572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26719 орудий полевой артиллерии и минометов, 37392 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 111400 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).