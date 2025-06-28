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Мир

В Одессе российский "шахед" попал в жилой дом: есть погибшие, среди раненых дети

Война в Украине
время публикации: 28 июня 2025 г., 06:34 | последнее обновление: 28 июня 2025 г., 06:41
В Одессе российский "шахед" попал в жилой дом: есть погибшие, среди раненых дети
ГСЧС по Одессе

В ночь на 28 июня армия РФ вновь атаковала Одессу. Российский "шахед" попал по 21-этажному жилому дому, возник пожар на 7, 8 и 9 этажах. Люди оказались заблокированными в квартирах.

ГСЧС по Одессе сообщает о не менее двух погибших и шести пострадавших. Спасены пять человек, среди них – маленький ребенок.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер уточнил, что погибла супружеская пара. Семилетний мальчик получил ранения и травмы средней тяжести, трехлетний ребенок отравился дымом. Кроме того, пострадали четверо взрослых. Пострадавшим оказана необходимая помощь.

Мир
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