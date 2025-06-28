Теракт в Пакистане, десятки погибших и раненых

Недалеко от границы Пакистана и Афганистана, в пакистанской провинции северный Вазиристан, в субботу, 28 июня, террорист-смертник, находившийся за рулем заминированного автомобиля, врезался в военный конвой, сообщает AFP.

По предварительным данным, погибли 16 военнослужащих,не менее 20 человек пострадали. Среди пострадавших – шестеро детей.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка полевого командира Хафиза Гюля Бахадура, входящая в пакистанский "Талибан".