x
28 июня 2026
|
последняя новость: 13:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
28 июня 2026
|
28 июня 2026
|
последняя новость: 13:11
28 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

1000 погибших от жары во Франции

Климат
Европейский Союз
время публикации: 28 июня 2026 г., 12:34 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 12:43
1000 погибших от жары во Франции
AP Photo/Jeremias Gonzalez

На Европейском континенте сохраняется крайне жаркая погода. На территориях, где проживает 191 миллиона человек, температура превысила 35 градусов Цельсия. 381 миллион европейцев столкнулись с температурой выше 30 градусов.

Если несколько дней назад наибольшая жара наблюдалась во Франции, Испании, Италии и Великобритании, теперь это Германия, Польша, Чехия. 26 июня в Германии был установлен рекорд – температура достигла 41,3 градусов Цельсия. Добавим, что кондиционеры в Европе встречаются редко.

Управление здравоохранения Франции сообщило, что за период с 24 июня в стране зафиксирована 1000 "избыточных" смертей. Медики связывают это с жарой. 85% умерших - в возрасте более 65 лет.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 июня 2026

Сразу несколько европейских стран зафиксировали самые жаркие июньские дни в своей истории
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 июня 2026

В Великобритании зафиксирован самый жаркий день июня за всю историю наблюдений