1000 погибших от жары во Франции

На Европейском континенте сохраняется крайне жаркая погода. На территориях, где проживает 191 миллиона человек, температура превысила 35 градусов Цельсия. 381 миллион европейцев столкнулись с температурой выше 30 градусов.

Если несколько дней назад наибольшая жара наблюдалась во Франции, Испании, Италии и Великобритании, теперь это Германия, Польша, Чехия. 26 июня в Германии был установлен рекорд – температура достигла 41,3 градусов Цельсия. Добавим, что кондиционеры в Европе встречаются редко.

Управление здравоохранения Франции сообщило, что за период с 24 июня в стране зафиксирована 1000 "избыточных" смертей. Медики связывают это с жарой. 85% умерших - в возрасте более 65 лет.