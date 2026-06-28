Более десяти погибших при крушении самолета с парашютистами во Франции

По меньшей 11 человек погибли в коммуне Томблен на северо-востоке Франции при крушении самолета с парашютистами, вылетевшего из Нанси. На месте работает значительное число спасателей.

Согласно сообщениям СМИ, речь идет о самолете Pilatus швейцарского производства, популярном у парашютистов. Он был зарегистрирован в Германии.

Причина крушения пока не названа.