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Мир

Более десяти погибших при крушении самолета с парашютистами во Франции

Франция
Авиакатастрофа
время публикации: 28 июня 2026 г., 15:03 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 15:05
Более десяти погибших при крушении самолета с парашютистами во Франции
AP Photo/Jeremia Gonzalez

По меньшей 11 человек погибли в коммуне Томблен на северо-востоке Франции при крушении самолета с парашютистами, вылетевшего из Нанси. На месте работает значительное число спасателей.

Согласно сообщениям СМИ, речь идет о самолете Pilatus швейцарского производства, популярном у парашютистов. Он был зарегистрирован в Германии.

Причина крушения пока не названа.

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