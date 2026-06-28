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Мир

"Исраэль а-Йом": Словения перенесет посольство в Иерусалим – первой из государств ЕС

Израиль
Европейский Союз
Словения
время публикации: 28 июня 2026 г., 14:15 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 14:20
"Исраэль а-Йом": Словения перенесет посольство в Иерусалим – первой из государств ЕС
Olivier Fitoussi/Flash90

Новый премьер-министр Словении Янез Янша намерен перенести посольство в Иерусалим. Об этом пишет "Исраэль а-Йом". Тем самым Словения станет первым государством Европейского Союза, сделавшим такой шаг.

В интервью изданию политик сообщил, что рассчитывает на значительное расширение связей с Израилем. "Израиль – стратегический партнер, содействующий региональной стабильности и борющийся с террором. Это демократическое государство, разделяющее европейские ценности свободы и власти закона", – сказал он.

Решение предыдущего правительства Роберта Голоба о признании палестинского государства Янша назвал противоречащим словенскому законодательству. "Левое правительство сделало это, нарушив закон. По его словам, отмена этого решения была условием коалиционных переговоров, и все вошедшие в правительство партии на это согласились.

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