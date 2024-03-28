"Исламское государство" призвало сторонников совершать теракты в США, Европе и Израиле
время публикации: 28 марта 2024 г., 21:41 | последнее обновление: 28 марта 2024 г., 21:41
В четверг, 28 марта, в Телеграм-канале боевиков "Исламского государство" был опубликовано обращение к сторонникам террористической группировки.
Спикер "Исламского государства" Абу Хутайфа аль-Ансари в аудиобращении призвал к атакам на "крестоносцев" по всему миру, и особенно в США, Европе и Израиле.
"Мы молим Аллаха о том, чтобы вы смогли добраться до Палестины, чтобы сразиться лицом к лицу с евреями в бесконечной религиозной войне", – заявил он.
Аль-Ансари также высоко оценил атаку на концертный зал в Москве, осуществленную боевиками "Исламского государства".
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 марта 2024