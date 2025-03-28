Сильное землетрясение в Мьянме, подземные толчки ощущали в соседних странах
время публикации: 28 марта 2025 г., 10:18 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 10:25
В пятницу, 28 марта, в Мьянме произошло сильное землетрясение – магнитудой до 7,7, передает Геологическая служба США. Эпицентр располагался в 12 км от города Сагайнг. Очаг залегал на глубине 10 км.
Есть значительные разрушения.
В Нейпьидо (столице Мьянмы) ощущались сильные подземные толчки.
Сведения о жертвах уточняются.
Подземные толчки ощущали также в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.