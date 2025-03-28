Последствия землетрясения на юго-востоке Азии. Фоторепортаж
время публикации: 28 марта 2025 г., 12:18 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 12:19
Фото: Associated Press
В пятницу, 28 марта, в Мьянме произошло сильное землетрясение – магнитудой до 7,7, передает Геологическая служба США. Эпицентр располагался в 12 км от города Сагайнг. Очаг залегал на глубине 10 км. Есть значительные разрушения. В Нейпьидо (столице Мьянмы) ощущались сильные подземные толчки.
Подземные толчки ощущали также в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Во время сильного землетрясения в Бангкоке (Таиланд) обрушился 30-этажный небоскреб, который строили для правительственных учреждений. Десятки погибших и пропавших без вести.
Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий, закрыла подземное и наземное метро. Аэропорты в Таиланде приостановили работу.