Последствия землетрясения на юго-востоке Азии. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

В пятницу, 28 марта, в Мьянме произошло сильное землетрясение – магнитудой до 7,7, передает Геологическая служба США. Эпицентр располагался в 12 км от города Сагайнг. Очаг залегал на глубине 10 км. Есть значительные разрушения. В Нейпьидо (столице Мьянмы) ощущались сильные подземные толчки.

Подземные толчки ощущали также в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Во время сильного землетрясения в Бангкоке (Таиланд) обрушился 30-этажный небоскреб, который строили для правительственных учреждений. Десятки погибших и пропавших без вести.

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий, закрыла подземное и наземное метро. Аэропорты в Таиланде приостановили работу.