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Мир

Рубио: мы отменили более 300 виз сторонников ХАМАСа

США
время публикации: 28 марта 2025 г., 07:11 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 07:11
Рубио: "Мы отменили более 300 виз сторонников ХАМАСа
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Государственный департамент аннулировал более 300 студенческих и иных виз, ранее выданных лицам, "поддерживающим движения, выступающие против международной политики США".

Заявление Рубио было сделано в ответ на вопрос о причинах отмены визы и задержания для депортации турецкой студентки Румейсы Озтюрк, проходящей докторат в университете Тафта.

При этом Рубио не сообщил, что именно вменяется Озтюрк, отметив лишь, что, согласно представленной ему информации, она отвечает критериям, установленным для лишения визы.

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