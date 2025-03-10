Рубио: визы и грин-карты сторонников ХАМАСа будут аннулированы

Госсекретарь США Марко Рубио 10 марта опубликовал в соцсети X следующее заявление: "Мы аннулируем визы и/или грин-карты сторонников ХАМАСа в Америке, чтобы их можно было депортировать".

Это сообщение было проиллюстрировано ссылкой на новость о том, что пограничная служба США арестовала палестинского студента-активиста Махмуда Халиля – одного из организаторов протестов против Израиля в Колумбийском университете.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США будет использовать искусственный интеллект для выявления и последующей депортации иностранных студентов, поддерживающих ХАМАС или другие террористические группировки. Об этом написал сайт Axios со ссылкой на источник в государственном департаменте. Издание писало, что с помощью ИИ будут проверены десятки тысяч учетных записей в социальных сетях, принадлежащих владельцам студенческих виз. При проверке особое внимание будет уделяться публикациям, сделанным после атаки ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп пообещал прекратить федеральное финансирование учебных заведений, допускающих студенческие протесты. "Будет полностью прекращено федеральное финансирование колледжей, школ или университетов, которые разрешают незаконные протесты. Агитаторы будут заключены в тюрьму или навсегда высланы в страны, из которых они приехали. Американские студенты будут навсегда исключены, или, в зависимости от преступления, арестованы", – написал Трамп в соцсети Truth.

Количество акций протеста в американских университетах существенно сократилось после победы Дональда Трампа на выборах. В первые дни на посту президента он подписал указ, позволяющий депортировать из США иностранных студентов, участвовавших в антиизраильских протестах, беспорядках в кампусах, выражавших поддержку ХАМАСу после атак 7 октября. В конце января был издан еще один указ о дополнительных мерах по борьбе с антисемитизмом.