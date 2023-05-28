adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
18 - 24°
Тель-Авив:
24 - 30°
Эйлат:
21 - 25°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.730 ₪ 3.999 ₪
Иерусалим:
18 - 24°
Тель-Авив:
24 - 30°
Эйлат:
21 - 25°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В мире

    Умер художник и философ Илья Кабаков

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Илья Кабаков в 2017 году
    Википедия/Garagemca     Илья Кабаков. Нью-Йорк, 1988 год
    AP Photo/Marty Lederhandler     Инсталляция Кабакова
    AP Photo/Alexander Zemlianichenko

    В субботу, 27 мая, в возрасте 89 лет умер художник и философ Илья Кабаков.

    Илья Иосифович Кабаков родился 30 сентября 1933 года в Днепропетровске (Украина, СССР) в еврейской семье. В 1941 году вместе с матерью попал в эвакуацию в Самарканд. В 1943 году его приняли в Художественную школу при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, преподаватели и ученики которой тоже были эвакуированы в Самарканд. Оттуда Кабакова в 1945 году перевели в Московскую среднюю художественную школу (МСХШ). Ее он окончил в 1951 году и тогда же поступил на отделение графики в Суриковский институт, где занимался в мастерской книги. Окончил институт в 1957 году.

    С 1956 года Илья Кабаков начал иллюстрировать книги для издательства "Детгиз" (с 1963 года – "Детская литература") и для журналов "Малыш", "Мурзилка", "Весёлые картинки". Со второй половины 1950-х стал заниматься живописью "для себя".

    adv_11 m_ar_1

    В 1960-х был активным участником диссидентских художественных экспозиций в Советском Союзе и за границей. Однако позже отказывался считать себя художником-диссидентом.

    В конце 1967 года Кабаков вместе с Юло Соостером построил ставшую впоследствии знаменитой мастерскую на чердаке бывшего доходного дома "Россия" на Сретенском бульваре. В 1968 году он вместе с Олегом Васильевым, Эриком Булатовым и другими нонконформистами участвовал в выставках в кафе "Синяя птица". Некоторые работы художника уже в 1965 году попали на выставку "Альтернативная действительность II" (Аквила, Италия), а с начала 1970-х их включали в устраивавшиеся на Западе экспозиции советского неофициального искусства в Кёльне, Лондоне, Венеции и др. С 1970 по 1976 годы Кабаков нарисовал 55 альбомов для серии "Десять персонажей".

    adv_12 incontent_1

    В середине 1970-х Кабаков сделал концептуальный триптих из трёх белых щитов и приступил к циклу "альб" – листов с надписями на "коммунальные" темы, а с 1978-го разрабатывал ироническую "жэковскую серию".

    adv_13 m_ar_2

    В 1980-е годы стал меньше заниматься графикой и сосредоточился на инсталляциях, в которых использовал обычный мусор и обыгрывал жизнь и быт коммунальных квартир. В 1982 году Кабаков придумал одну из своих самых знаменитых инсталляций – "Человек, который улетел в космос из своей комнаты", законченную к 1986 году. Впоследствии такие масштабные проекты он стал называть "тотальными инсталляциями". В 1987 году получил первый зарубежный грант – от австрийского объединения Grazer Kunstverein – и построил в Граце в фойе Оперного театра инсталляцию "Перед ужином". Год спустя он устроил первую "тотальную инсталляцию" из проекта "Десять персонажей" в нью-йоркской галерее Рональда Фельдмана и получил стипендию французского министерства культуры. В 1989 году Кабакову дали стипендию в фонде DAAD (Германская служба академических обменов), и он переехал в Берлин. С этого времени он постоянно работал за пределами СССР/РФ.

    С начала 1990-х годов у Кабакова прошли десятки выставок в Европе и Америке, в том числе в таких крупных музеях, как парижский Центр Помпиду, норвежский Национальный центр современного искусства, нью-йоркский музей современного искусства, кёльнский Кунстхалле, а также на Венецианской биеннале и на выставке Documenta в Касселе. 1990-е годы стали временем признания художника: в это десятилетие он получил награды от датского, немецкого и швейцарского музеев, титул кавалера Ордена искусств и литературы от французского министерства культуры.

    adv_14 incontent_2

    В 2000-е годы художник стал активно выставляться в России. Так, осенью 2003 года Московский дом фотографии показал проект "Илья Кабаков. Фото и видео документация жизни и творчества".

    adv_15 m_ar_3

    В начале 2004 года Третьяковская галерея устроила программную выставку "Илья Кабаков. Десять персонажей". В июне 2004 года в Эрмитаже в здании Главного штаба открылась выставка Ильи Кабакова и его жены Эмилии "Случай в музее и другие инсталляции".

    Когда в 2006 году в нью-йоркский музей Гуггенхайма отправилась программная выставка "Russia!", в неё была включена инсталляция Кабакова "Человек, который улетел в космос".

    adv_16 incontent_3

    Летом 2007 года на лондонских торгах дома Phillips de Pury & Company картина Кабакова "Номер люкс" была куплена за 2 миллиона фунтов стерлингов (около 4 миллионов долларов). Он стал самым дорогим русским художником второй половины XX века.

    adv_17 m_ar_4

    В феврале 2008 года работа Кабакова "Жук" (1982) ушла с молотка на аукционе Phillips de Pury & Company за 2,93 миллиона фунтов стерлингов (5,84 миллиона долларов). В апреле того же года альбом "Полетевший Комаров" был продан на нью-йоркских торгах Sotheby"s за 445 тысяч долларов. Осенью 2008 года в Москве была показана самая большая ретроспектива Ильи и Эмилии Кабаковых. Экспозиция демонстрировалась сразу на трёх площадках: ГМИИ имени Пушкина, центр современного искусства "Винзавод" и центр современного искусства "Гараж".

    Долгое время работал иллюстратором детских книг и журналов. Ввёл в художественный обиход понятие "тотальная инсталляция".

    adv_18 incontent_4

    Жил в Нью-Йорке (на Лонг-Айленде) с 1988 года. С 1989 года работал в соавторстве со своей женой (и племянницей) Эмилией Кабаковой.

    adv_19 m_ar_5

    adv_20 rimma_dw_d
    adv_21 rimma_dw_m
    adv_22 article_video
    Ссылки по теме
    adv_23 ar_middle_wwh
    adv_24 ar_middle_yandex
    adv_25 ar_middle_mobile_yandex
    adv_26 ar_right_wwh
    adv_27 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    06:54 Президент США и спикер Палаты представителей достигли соглашения, предотвращающего дефолт
    05:56 Сегодня в Тель-Авиве пройдет официальная церемония памяти жертв теракта на дискотеке "Дольфи"
    05:44 Прогноз погоды на 28 мая: спад жары, дожди на востоке и юге страны
    05:40 В Ришон ле-Ционе перевернулся автомобиль, погиб мужчина
    04:50 Названы лауреаты 76-го Каннского кинофестиваля, Золотую пальмовую ветвь получил фильм "Траектория падения"
    04:39 Армия РФ вновь атаковала Киев "шахедами", есть жертвы
    04:18 Умер художник и философ Илья Кабаков
    03:53 Сборная Израиля в меньшинстве победила японцев и вышла в плэй-офф юношеского чемпионата мира по футболу
    adv_28 ar_right_2
    adv_29 ar_right_3
    adv_30 ar_right_4
    adv_31 ar_right_5