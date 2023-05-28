В субботу, 27 мая, в возрасте 89 лет умер художник и философ Илья Кабаков.

Илья Иосифович Кабаков родился 30 сентября 1933 года в Днепропетровске (Украина, СССР) в еврейской семье. В 1941 году вместе с матерью попал в эвакуацию в Самарканд. В 1943 году его приняли в Художественную школу при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, преподаватели и ученики которой тоже были эвакуированы в Самарканд. Оттуда Кабакова в 1945 году перевели в Московскую среднюю художественную школу (МСХШ). Ее он окончил в 1951 году и тогда же поступил на отделение графики в Суриковский институт, где занимался в мастерской книги. Окончил институт в 1957 году.

С 1956 года Илья Кабаков начал иллюстрировать книги для издательства "Детгиз" (с 1963 года – "Детская литература") и для журналов "Малыш", "Мурзилка", "Весёлые картинки". Со второй половины 1950-х стал заниматься живописью "для себя".

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В 1960-х был активным участником диссидентских художественных экспозиций в Советском Союзе и за границей. Однако позже отказывался считать себя художником-диссидентом.

В конце 1967 года Кабаков вместе с Юло Соостером построил ставшую впоследствии знаменитой мастерскую на чердаке бывшего доходного дома "Россия" на Сретенском бульваре. В 1968 году он вместе с Олегом Васильевым, Эриком Булатовым и другими нонконформистами участвовал в выставках в кафе "Синяя птица". Некоторые работы художника уже в 1965 году попали на выставку "Альтернативная действительность II" (Аквила, Италия), а с начала 1970-х их включали в устраивавшиеся на Западе экспозиции советского неофициального искусства в Кёльне, Лондоне, Венеции и др. С 1970 по 1976 годы Кабаков нарисовал 55 альбомов для серии "Десять персонажей".

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В середине 1970-х Кабаков сделал концептуальный триптих из трёх белых щитов и приступил к циклу "альб" – листов с надписями на "коммунальные" темы, а с 1978-го разрабатывал ироническую "жэковскую серию".

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В 1980-е годы стал меньше заниматься графикой и сосредоточился на инсталляциях, в которых использовал обычный мусор и обыгрывал жизнь и быт коммунальных квартир. В 1982 году Кабаков придумал одну из своих самых знаменитых инсталляций – "Человек, который улетел в космос из своей комнаты", законченную к 1986 году. Впоследствии такие масштабные проекты он стал называть "тотальными инсталляциями". В 1987 году получил первый зарубежный грант – от австрийского объединения Grazer Kunstverein – и построил в Граце в фойе Оперного театра инсталляцию "Перед ужином". Год спустя он устроил первую "тотальную инсталляцию" из проекта "Десять персонажей" в нью-йоркской галерее Рональда Фельдмана и получил стипендию французского министерства культуры. В 1989 году Кабакову дали стипендию в фонде DAAD (Германская служба академических обменов), и он переехал в Берлин. С этого времени он постоянно работал за пределами СССР/РФ.

С начала 1990-х годов у Кабакова прошли десятки выставок в Европе и Америке, в том числе в таких крупных музеях, как парижский Центр Помпиду, норвежский Национальный центр современного искусства, нью-йоркский музей современного искусства, кёльнский Кунстхалле, а также на Венецианской биеннале и на выставке Documenta в Касселе. 1990-е годы стали временем признания художника: в это десятилетие он получил награды от датского, немецкого и швейцарского музеев, титул кавалера Ордена искусств и литературы от французского министерства культуры.

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В 2000-е годы художник стал активно выставляться в России. Так, осенью 2003 года Московский дом фотографии показал проект "Илья Кабаков. Фото и видео документация жизни и творчества".

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В начале 2004 года Третьяковская галерея устроила программную выставку "Илья Кабаков. Десять персонажей". В июне 2004 года в Эрмитаже в здании Главного штаба открылась выставка Ильи Кабакова и его жены Эмилии "Случай в музее и другие инсталляции".

Когда в 2006 году в нью-йоркский музей Гуггенхайма отправилась программная выставка "Russia!", в неё была включена инсталляция Кабакова "Человек, который улетел в космос".

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Летом 2007 года на лондонских торгах дома Phillips de Pury & Company картина Кабакова "Номер люкс" была куплена за 2 миллиона фунтов стерлингов (около 4 миллионов долларов). Он стал самым дорогим русским художником второй половины XX века.

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В феврале 2008 года работа Кабакова "Жук" (1982) ушла с молотка на аукционе Phillips de Pury & Company за 2,93 миллиона фунтов стерлингов (5,84 миллиона долларов). В апреле того же года альбом "Полетевший Комаров" был продан на нью-йоркских торгах Sotheby"s за 445 тысяч долларов. Осенью 2008 года в Москве была показана самая большая ретроспектива Ильи и Эмилии Кабаковых. Экспозиция демонстрировалась сразу на трёх площадках: ГМИИ имени Пушкина, центр современного искусства "Винзавод" и центр современного искусства "Гараж".

Долгое время работал иллюстратором детских книг и журналов. Ввёл в художественный обиход понятие "тотальная инсталляция".

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Жил в Нью-Йорке (на Лонг-Айленде) с 1988 года. С 1989 года работал в соавторстве со своей женой (и племянницей) Эмилией Кабаковой.