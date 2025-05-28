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Мир

Индонезия готова признать Израиль, если тот признает Палестину

Палестинская администрация
Израиль
Индонезия
время публикации: 28 мая 2025 г., 12:30 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 12:34
Индонезия готова признать Израиль, если тот признает Палестину
AP Photo/Binsar Bakkara

Президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что будет готов признать Израиль и установить с ним дипломатические отношения, если Израиль признает независимое палестинское государство. Индонезия – крупнейшая мусульманская страна в мире.

"Принцип двух государств и свободная Палестина – единственный путь достичь подлинного мира. Мы должны признать и гарантировать права Израиля как суверенного государства, имеющего право на безопасность. Индонезия заявляла, как только Израиль признает Палестину, мы будем готовы признать Израиль", – сказал он.

Мир
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