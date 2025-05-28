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Мир

Зеленский предложил провести трехсторонний саммит с Путиным и Трампом

Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Россия
Украина
время публикации: 28 мая 2025 г., 11:48 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 11:51
Зеленский предложил провести трехсторонний саммит с Путиным и Трампом
AP Photo/Evgeniy Maloletka

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести трехсторонний саммит по урегулированию вооруженного конфликта с участием президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Зеленский отверг предложение встретиться в Беларуси, поскольку это государство было базой полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Реалистичными вариантами он назвал Турцию, Швейцарию и Ватикан.

Он сообщил, что Россия наращивает производство дронов до 300-350 в сутки, при этом поставлена задача дойти до уровня 500 БПЛА в сутки. Это делает возможным налеты с участие 1000 летательных аппаратов.

По его словам, в ходе беседы в Ватикане Трамп поддержал идею ужесточения санкций, если Россия не остановится. "Мы с ним проговаривали два главных аспекта – энергетика и банковская система. Смогут ли США ввести санкции против этих секторов? Я бы очень хотел", – сказал президент.

Зеленский сказал, что российские военные пытаются создать буферную зону на десять километров вглубь Украины, но возможностей для этого не хватит. Он сообщил, что российские войска останутся на Курщине.

Еще одной темой беседы стала военная промышленность. Зеленский сказал, что для запуска собственного военного производства в полную мощь потребуется 30 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что Украина не может во время войны поддерживать американские и европейские бизнесы.

Мир
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