Взрывы в Киеве: армия РФ атакует энергетические объекты Украины

Утром 28 ноября в Киеве прогремели взрывы, работают системы противовоздушной обороны.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил об осуществлении армией РФ комбинированного обстрела инфраструктуры Украины специально накопленным запасом ракет.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что энергетика страны снова под массированным ударом со стороны российской армии.