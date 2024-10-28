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Мир

Бывший президент Боливии возложил на власти ответственность на покушение

время публикации: 28 октября 2024 г., 10:15 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 10:20
Бывший президент Боливии возложил на власти ответственность на покушение
AP Photo/Juan Karita, File

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что на него было совершено покушение. Отставной политик, который не пострадал, возложил ответственность за нападение на новые власти Боливии. Правительство заявило о непричастности.

По словам Моралеса, он отправлялся на радиостанцию, где он ведет еженедельную программу, когда путь ему перегородили два автомобиля. Из них вышли четыре офицера со скрытыми под масками лицами и открыли огонь.

В результате в машину попало 14 пуль, шофер бывшего президента был ранен в голову и в руку. Моралес опубликовал видеоролик, на котором, по его словам, запечатлено покушение.

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