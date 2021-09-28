СК РФ возбудил дело "о создании экстремистской организации" против Навального, Волкова, Жданова и других сотрудников ФБК

Во вторник, 28 сентября, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ "о создании экстремистской организации" против Алексея Навального, Леонида Волкова, Ивана Жданова, Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского, Рустема Мулюкова и других сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК).

Агентство "Интерфакс" уточняет: Навальному, Леониду Волкову, Ивану Жданову и иным лицам вменяется ч. 1 ст. 282.1 УК (создание и руководство экстремистским сообществом). Любови Соболь, Георгию Албурову, Руслану Шаведдинову, юристу Вячеславу Гимади, видеооператору Павлу Зеленскому, Рустему Мулюкову и иным лицам – ч. 2 ст. 282.1 УК (участие в экстремистском сообществе).

СК РФ заявляет, что не позднее 2014 года Навальный, являясь учредителем ФБК, "с целью осуществления экстремистской деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в Российской Федерации, подрыва общественной безопасности и государственной целостности Российской Федерации создал экстремистское сообщество и руководил им". "В указанный период времени к преступной деятельности Навального присоединились Волков и Жданов", – говорится в пресс-релизе СК РФ.

В заявлении СК РФ утверждается, что для "создания условий для совершения преступлений экстремисткой направленности, вовлечения новых участников организаторами были учреждены 8 некоммерческих организаций – фондов и коммерческие организации, являвшиеся структурными подразделениями сообщества".

"В целях расширения сферы преступной деятельности в 2017 году создано общественное движение "Штабы Навального" для осуществления деятельности сообщества в 37 регионах России. Основным куратором и руководителем "Штабов Навального" являлся Волков, представляющий "Федеральный штаб" в городе Москве. В период с 2014 по 2021 годы в состав сообщества вошли Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади и иные лица, а также руководители и сотрудники штабов в регионах", – заявляют в СК, утверждая, что сайты ФБК, штабов Навального, канал нa YouTube и аккаунты на сетях были созданы для "пропаганды преступной деятельности".

"Противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки", – утверждается в пресс-релизе СК РФ.

Полтора месяца назад Алексей Навальный, находящийся в колонии, прокомментировал в своем Facebook предъявление ему обвинения по новому уголовному делу. "... Я обвиняюсь в совершении преступления с использованием машины времени. Приехавший ко мне в лагерь следователь (аж полковник Главного следственного управления!) вручил мне обвинение. Теперь в связи с "созданием организации, посягающей на личность и права граждан". Преступление я совершил в 2011 году, создав ФБК. А доказательством преступности моих действий стало то, что 10 лет спустя, в 2021 году, "суд" признал ФБК экстремистской организацией", – писал Навальный. В своем посте Навальный пытался выстроить последовательность приписываемых ему "преступных действий". "В 2021 году я решил стать экстремистом и нарушить права ряда милейших граждан, заработавших миллиарды на коррупции. Я долго сидел и думал, как же мне лучше совершить ужасные преступления? И придумал: мотну-ка я в прошлое и зарегистрирую организацию, "посягающую на личность и права граждан". Сказано – сделано. Прямо из камеры СИЗО я полетел в 2011 год и зарегистрировал ФБК. А потом, для верности, еще в 2014 году", – писал Алексей Навальный. Далее он цитировал обвинение: "В неустановленное время в период до 2014 года Навальный А.А., понимая, что эффективность преступной деятельности существенно возрастает при ее групповом совершении, принял решение о создании организованной группы под своим руководством, в которую вошли Волков Л.М., Жданов И.Ю. и иные неустановленные лица". "Вот. И каждый раз, когда я возвращался из прошлого, где в результате забавных передряг мне удавалось избежать встречи с Навальным-2011 и Навальным-2014, я убеждался, что действую правильно, и мое преступление становится все более устрашающим", – резюмировал Навальный.