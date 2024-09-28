Жертвами урагана "Хелен" в США стали десятки людей

Обрушившийся юго-восток США ураган "Хелен" унес жизни не менее 44 человек в пяти штатах, передает агентство Associated Press. Власти Южной Каролины сообщили о 19 погибших, власти Джорджии – о 15, власти Флориды – о шести, власти Северной Каролины сообщили о трех погибших, один человек погиб в Вирджинии.

В настоящее время ураган ослаб до тропического шторма.

В связи с погодными условиями были отменены сотни авиарейсов. Миллионы людей были лишены на длительное время доступа к электроэнергии.

Ожидается, что к субботе "Хелен" достигнет штата Теннесси. Во Флориде, Джорджии, Северной Каролине, Южной Каролине, Алабаме и Вирджинии введено чрезвычайное положение.