x
28 сентября 2024
|
последняя новость: 07:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 сентября 2024
|
28 сентября 2024
|
последняя новость: 07:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Жертвами урагана "Хелен" в США стали десятки людей

время публикации: 28 сентября 2024 г., 06:21 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 06:22
Жертвами урагана "Хелен" в США стали десятки людей
AP Photo/Mike Carlson

Обрушившийся юго-восток США ураган "Хелен" унес жизни не менее 44 человек в пяти штатах, передает агентство Associated Press. Власти Южной Каролины сообщили о 19 погибших, власти Джорджии – о 15, власти Флориды – о шести, власти Северной Каролины сообщили о трех погибших, один человек погиб в Вирджинии.

В настоящее время ураган ослаб до тропического шторма.

В связи с погодными условиями были отменены сотни авиарейсов. Миллионы людей были лишены на длительное время доступа к электроэнергии.

Ожидается, что к субботе "Хелен" достигнет штата Теннесси. Во Флориде, Джорджии, Северной Каролине, Южной Каролине, Алабаме и Вирджинии введено чрезвычайное положение.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 августа 2024

Ураган "Дебби" прибил к берегам США крупный груз кокаина
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 августа 2024

По Флориде ударил ураган "Дебби", есть погибшие