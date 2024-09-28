Отчет минобороны РФ о "спецоперации" в Украине. 948-й день войны

Министерство обороны РФ 28 сентября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 948-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ уже около полутора месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины утверждается: "Вчера Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" и ударных беспилотных летательных аппаратов по аэродромной инфраструктуре ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены. Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Липцы и Волчанск Харьковской области. Противник потерял более 60 военнослужащих, четыре автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 67-й механизированных, 4-й танковой, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Подвысокое, Новоосиново Харьковской области, Макеевка, Невское Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 400 военнослужащих, семь пикапов, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", две 122-мм гаубицы Д-30, а также произведенные в США: два бронетранспортера М113, 155-мм гаубица М777, две 155-мм гаубицы М198 и три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожено три полевых склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике формирований 24-й, 33-й, 54-й, 72-й механизированных, 10-й, 128-й горно-штурмовых бригад ВСУ, 18-й бригады нацгвардии и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Высокоивановка, Зализнянское, Дружковка, Курахово, Григоровка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили восемь контратак штурмовых групп 56-й мотопехотной, 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны. ВСУ потеряли до 725 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, три 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожено четыре полевых склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные позиции, нанесли поражение живой силе и технике 47-й, 53-й механизированных, 68-й пехотной, 71-й егерской, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Горняк, Дзержинск, Калиново, Сухая Балка и Розовка Донецкой Народной Республики. Отразили семь контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 151-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 2-й, 3-й и 12-й бригад нацгвардии. Потери противника составили свыше 620 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и три 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 104-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Ровнополь и Золотая Нива Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 125 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 152-мм орудие Д-20.Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Копани Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, 10 автомобилей и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожен полевой склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32331 беспилотный летательный аппарат, 579 зенитных ракетных комплексов, 18447 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15345 орудий полевой артиллерии и минометов, 26655 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 69100 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).