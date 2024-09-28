Администрация Томска потребовала демонтировать памятные столбы с именами репрессированных

Администрация Томска потребовала убрать памятные столбы с именами репрессированных, установленные на месте их расстрела, сообщает "Медуза" со ссылкой на местное издание ТВ2.

Памятные столбы были установлены всего несколько дней назад. Как отмечают активисты, все было сделано в соответствии "с концепцией по увековечению памяти жертв политических репресиий".

На Каштачной горе были расстреляны около девяти тысяч человек, как в 1920-е годы, так и во время Большого террора. Среди них поэт Николай Клюев, философ Густав Шпет, князья Александр Голицын и Михаил Долгоруков и княгиня Ольга Урусова.

28 сентября стало известно, что памятные столбы требуют убрать. К каждому из столбов было прикреплено предписание, подписанное консультантом отдела контроля застройки и землепользования администрации Ленинского района Ахтямовым Камилем, со следующим текстом: "В случае невыполнения требования, ваш самовольно размещенный объект будет демонтирован в установленном законом порядке".

Демонтировать столбы требуют до 11 октября.