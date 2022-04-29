Суд Лондона приговорил немецкого теннисиста Бориса Беккера к 2,5 годам тюрьмы

Королевский суд Саутуорка в Лондоне приговорил 54-летнего немецкого теннисиста Бориса Беккера к 2,5 годам лишения свободы за сокрытие активов на 2,5 млн фунтов (3,14 млн долларов), сообщает ВВС.

Суд решил, что Беккер преднамеренно утаил собственность в Германии и акции, а также переводил большие суммы бывшим женам, Барбаре и Шарлели, чтобы не выплачивать долги в процессе банкротства, о котором он объявил в 2017 году.

В тюрьме Беккер, согласно приговору, проведет половину назначенного срока.

"Следует отметить, что вы не проявили раскаяния и не признали вину. Мы не увидели смирения", - сказала судья Дебора Тэйлор, приговаривая знаменитого теннисиста к реальному сроку.

Присяжные признали Беккера виновным по четырем из 24 пунктов обвинения 8 апреля.

Шестикратный победитель турниров Большого шлема объявил себя банкротом в июне 2017 года. На тот момент его долги были эквивалентны 50 млн фунтов, но спусковым крючком для банкротства послужила невыплата кредита за виллу на Мальорке стоимостью 3 млн фунтов.

В 2002 году Беккер был осужден в Германии за уклонение от налогов. Суд назначил ему два года тюрьмы условно и 500 тысяч евро штрафа. Судья лондонского суда напомнила об этом, оглашая приговор.

"Вы не прислушались к предупреждению и не использовали шанс, который вам дали, приговорив к условному сроку, и это - важное отягчающее обстоятельство", - сказала Дебора Тэйлор.

Адвокат Беккера Джонатан Лейдло сказал в суде, что и репутация, и жизнь его клиента полностью разрушены.

"У Бориса Беккера нет буквально ничего, и ничего не осталось от одной из самых блестящих спортивных карьер, и это настоящая трагедия. Эти судебные разбирательства полностью уничтожили и его карьеру, и всякие шансы для него хоть что-нибудь зарабатывать в дальнейшем", - сказал адвокат.