Разведка Украины: украинцы вернули под свой контроль стратегически важный населенный пункт

В "твиттере" военной разведки Украины сообщается, что украинские военные вернули под свой контроль село Русская Лозовая под Харьковом.

"Таким образом, подразделение военной разведки избавило харьковчан от дальнейших обстрелов вражеской артиллерией с северной стороны города, ведь именно из Русской Лозовой оккупанты прицельно уничтожали объекты инфраструктуры и жилые дома в Харькове", - говорится в сообщении.

Село расположено примерно в 25 километрах от границы с Россией и считается стратегически важным пунктом, так как открывает путь к установлению контроля над значительной частью шоссе, соединяющего Белгород и Харьков.