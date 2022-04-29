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NEWSru.co.il :: В мире29 апреля 2022 г., 20:53

Разведка Украины: украинцы вернули под свой контроль стратегически важный населенный пункт

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В "твиттере" военной разведки Украины сообщается, что украинские военные вернули под свой контроль село Русская Лозовая под Харьковом.


"Таким образом, подразделение военной разведки избавило харьковчан от дальнейших обстрелов вражеской артиллерией с северной стороны города, ведь именно из Русской Лозовой оккупанты прицельно уничтожали объекты инфраструктуры и жилые дома в Харькове", - говорится в сообщении.

Село расположено примерно в 25 километрах от границы с Россией и считается стратегически важным пунктом, так как открывает путь к установлению контроля над значительной частью шоссе, соединяющего Белгород и Харьков.

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