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NEWSru.co.il :: В мире29 апреля 2022 г., 17:55

В Украине российские военные взяли в плен двух британцев, оказывавших гуманитарную помощь

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Два сотрудника одной из гуманитарных организаций Великобритании были взяты под стражу российскими военными в Запорожской области Украины, сообщает ВВС.


По данным Доминика Бирна, соучредителя сети благотворительных организаций, работающих в Украине, 28 апреля двое британцев пытались помочь женщине с двумя детьми уехать из населенного пункта, который перешел под контроль российской армии.

Российские военные остановили британцев на блокпосту, их дальнейшая судьба неизвестна. Женщина, которая ждала их помощи, получила от волонтеров странную смс-сообщение, после чего в ее дом ворвались российские военные. По словам Бирна, военные кричали на женщину, обвиняя ее в "пособничестве британским шпионам".

Бирн оповестил о случившемся британских дипломатов, но они пока не делали никаких официальных заявлений.

По данным организации Presidium Network, координирующей благотворительную помощь, взятых в плен британцев зовут Пол Юри и Дилан Хили.

Сообщается, что Юри родом с северо-запада Англии, а Хили – из Кембриджшира. По словам матери Юри, у него диабет, и ему требуется постоянный доступ к инсулину.

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