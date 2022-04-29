Теракт в одной из суннитских мечетей Кабула; десятки погибших и раненых

В одной из суннитских мечетей столицы Афганистана, Кабула, прогремел взрыв, в результате которого не менее 10 человек погибли и, по крайней мере, 20 получили ранения. В последнюю пятницу Рамадана мечеть была до отказана заполнена молящимися.

Пока о своей ответственности за теракт никто не заявил, однако не исключено, что за этим взрывом, так же, как за несколькими аналогичными терактами, осуществленными на прошлой неделе, стоит организация "Исламское государство" (ИГ).

Талибы неоднократно заявляли, что разгромили ИГ, однако эта организация остается главной угрозой для талибского Афганистана.