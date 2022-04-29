Иерусалим:
18 - 30°
Тель-Авив:
13 - 24°
Эйлат:
23 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире29 апреля 2022 г., 17:22

Теракт в одной из суннитских мечетей Кабула; десятки погибших и раненых

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Теракт в одной из суннитских мечетей Кабула; десятки погибших и раненых

В одной из суннитских мечетей столицы Афганистана, Кабула, прогремел взрыв, в результате которого не менее 10 человек погибли и, по крайней мере, 20 получили ранения. В последнюю пятницу Рамадана мечеть была до отказана заполнена молящимися.

Пока о своей ответственности за теракт никто не заявил, однако не исключено, что за этим взрывом, так же, как за несколькими аналогичными терактами, осуществленными на прошлой неделе, стоит организация "Исламское государство" (ИГ).

Талибы неоднократно заявляли, что разгромили ИГ, однако эта организация остается главной угрозой для талибского Афганистана.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 22 апреля 2022
Взрыв в одной из мечетей афганской провинции Кундуз; более 30 погибших, свыше 40 раненых

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:55 В Украине российские военные взяли в плен двух британцев, оказывавших гуманитарную помощь
17:22 Теракт в одной из суннитских мечетей Кабула; десятки погибших и раненых
15:36 В результате обстрела в Мариуполе погибла 14-летняя чемпионка Украины по тяжелой атлетике
13:59 Песков: власти РФ не приглашали иностранных лидеров на празднование Дня победы
13:27 Зеленский и Путин приглашены на саммит "Большой двадцатки" в Индонезии
12:09 В результате обстрела Киева погибла корреспондент радио "Свобода" Вера Гирич
11:48 Полиция: в Киевской области найдены тела почти 1200 мирных граждан, убитых российскими военными, 200 пропали без вести
11:05 Минобороны РФ заявило о "высокоточном" ударе по военному заводу в Киеве, не упомянув о причинении ущерба жилым кварталам
10:19 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 65-й день войны
10:01 Удовлетворено ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-министра РФ Улюкаева
Загрузка...