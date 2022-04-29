Премьер Британских Виргинских островов арестован по обвинению в контрабанде наркотиков для "Хизбаллы"

Премьер-министр Британских Виргинских островов Эндрю Фахи был арестован правоохранительными органами США в Майами, штат Флорида, по подозрению в сговоре с целью контрабанды кокаина в США и в отмывании нелегального капитала.

Также были арестованы директор крупнейшего порта островов Олинвайн Мэйнард и ее сын Кадим.

Как сообщает The Guardian, агенты федеральной службы по борьбе с оборотом наркотиков, выдавшие себя за членов мексиканского наркокартеля "Синалоа", предложили Фахи и Мэйнардам организовать встречу с агентами ливанской террористической организации "Хизбалла", чтобы наладить поставку героина из Мексики в США через Британские Виргинские острова. Также им было предложено протестировать маршрут, переправив 5 кг кокаина и крупной партии наличных, часть которых они должны были получить в качестве вознаграждения.

Губернатор этой британской заморской территории Джон Рэнкин подтвердил факт ареста премьер-министра и призвал население островов к спокойствию: "Я понимаю, что эта новость шокирует жителей территории".

Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании, сказала, что она "потрясена" арестом.