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NEWSru.co.il :: В мире29 апреля 2022 г., 07:46

Премьер Британских Виргинских островов арестован по обвинению в контрабанде наркотиков для "Хизбаллы"

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Премьер Британских Виргинских островов арестован по обвинению в контрабанде наркотиков для "Хизбаллы"

Премьер-министр Британских Виргинских островов Эндрю Фахи был арестован правоохранительными органами США в Майами, штат Флорида, по подозрению в сговоре с целью контрабанды кокаина в США и в отмывании нелегального капитала.

Также были арестованы директор крупнейшего порта островов Олинвайн Мэйнард и ее сын Кадим.

Как сообщает The Guardian, агенты федеральной службы по борьбе с оборотом наркотиков, выдавшие себя за членов мексиканского наркокартеля "Синалоа", предложили Фахи и Мэйнардам организовать встречу с агентами ливанской террористической организации "Хизбалла", чтобы наладить поставку героина из Мексики в США через Британские Виргинские острова. Также им было предложено протестировать маршрут, переправив 5 кг кокаина и крупной партии наличных, часть которых они должны были получить в качестве вознаграждения.


Губернатор этой британской заморской территории Джон Рэнкин подтвердил факт ареста премьер-министра и призвал население островов к спокойствию: "Я понимаю, что эта новость шокирует жителей территории".

Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании, сказала, что она "потрясена" арестом.

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